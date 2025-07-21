В ночь на 21 июля загорелась кровля здания ж/д вокзала в Каменоломни после атаки дронов

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Ночью 21 июля в поселке Каменоломни, вероятно в результате атаки беспилотного летательного аппарата, произошло возгорание крыши железнодорожного вокзала. Три сотрудника были оперативно эвакуированы из диспетчерской во избежание возможных рисков.Как заявил глава области, Юрий Слюсарь, дроны были сбиты вблизи Новошахтинска, Шахт и Новочеркасска. Обломки одного из БПЛА, упав в Каменоломнях Октябрьского района, спровоцировали пожар кровли зданий ж/д вокзала.По имеющимся сведениям, пострадавших среди населения нет, однако данные продолжают уточняться.Также глава региона сообщил о возгорании цветочного магазина, расположенного по адресу пер. Садовый, 15б, в том же населенном пункте. К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты для ликвидации очагов возгорания.