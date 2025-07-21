Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области вновь зарегистрирована авария с участием мотоциклиста. Инцидент произошел в ночное время 19 июля в городе Красный Сулин.Согласно предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по улице Матросова, совершал маневр движения задним ходом вблизи дома номер 33. В процессе маневра он не заметил приближающийся мотоцикл, что привело к столкновению транспортных средств.Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 26-летний мотоциклист, управлявший мотоциклом марки Honda, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.