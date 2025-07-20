За прошедшие сутки 19 июля в Ростовской области спасли двух человек из огня

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

За прошедшие сутки 19 июля в Ростовской области пожарные спасли двух человек из огня, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.Первый инцидент произошел в городе Гуково на улице Алмазной. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: хозяйка дома оставила горящую свечу возле иконы и вышла. Огонь быстро распространился на предметы интерьера, и вскоре пламя охватило значительную часть комнаты.Соседи заметили возгорание и помогли пожилой женщине выбраться из охваченного огнем дома, после чего вызвали пожарных. Для ликвидации пожара на площади трех квадратных метров потребовалось участие восьми специалистов и двух единиц техники.Второй случай произошел в станице Мелиховской. На летней кухне по не установленным пока причинам произошло возгорание. 64-летний хозяин дома пытался самостоятельно потушить пламя, но в результате получил серьезные ожоги. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем, охватившим 27 квадратных метров.