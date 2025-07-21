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В поселке Каменоломни загорелось еще одно здание вблизи железнодорожной станции

В поселке Каменоломни загорелось еще одно здание вблизи железнодорожной станции

В поселке Каменоломни в ночь на 21 июля местные жители зафиксировали новый пожар в районе железнодорожной станции и поделились видео инцидента в социальных сетях.

После серии громких взрывов в Шахтах, в Каменоломнях одновременно загорелись два объекта, находящиеся на разных улицах. Одно из этих возгораний произошло вблизи железнодорожного вокзала. До этого вспыхнуло здание магазина улице Садовой.

Официальные представители пока воздерживаются от комментариев по поводу произошедшего. Информация о случившемся уточняется.
Фото: Соцсети
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