Пропавшую 15-летнюю девушку нашли живой под Таганрогом

Фото: ГУ МВД Ростовской области

Недалеко от Таганрога обнаружили живой пятнадцатилетнюю девушку, которую ранее разыскивали как пропавшую. Информация об этом появилась в сообщении, опубликованном 20 июля пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области.Евгения В. ушла из дома в дневное время 18 июля, и с тех пор о её судьбе ничего не было известно. После того как родители самостоятельно попытались найти дочь, но безуспешно, к поискам подключились правоохранительные органы. Мобильный телефон девочки также не отвечал.В ночь на 19 июля пропавшую нашли в хуторе под названием Драгановка, находящемся вблизи Таганрога.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении несовершеннолетней не было совершено никаких противоправных действий.