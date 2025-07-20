Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пропавшую 15-летнюю девушку нашли живой под Таганрогом

Пропавшую 15-летнюю девушку нашли живой под Таганрогом

Недалеко от Таганрога обнаружили живой пятнадцатилетнюю девушку, которую ранее разыскивали как пропавшую. Информация об этом появилась в сообщении, опубликованном 20 июля пресс-службой ГУ МВД по Ростовской области.

Евгения В. ушла из дома в дневное время 18 июля, и с тех пор о её судьбе ничего не было известно. После того как родители самостоятельно попытались найти дочь, но безуспешно, к поискам подключились правоохранительные органы. Мобильный телефон девочки также не отвечал.

В ночь на 19 июля пропавшую нашли в хуторе под названием Драгановка, находящемся вблизи Таганрога.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении несовершеннолетней не было совершено никаких противоправных действий.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.