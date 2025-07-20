«Ростов» уступил «Зениту» со счетом 1:2 в матче РПЛ сезона 2025/26

Фото: ФК Ростов

В стартовом поединке сезона 2025/26 в Российской Премьер-Лиге «Ростов» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Игра прошла 20 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».Первый мяч в матче РПЛ забил игрок «Ростова» Иван Комаров, отметившись точным ударом на 22-й минуте. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, поразив ворота ростовчан. Решающий гол за «Зенит» забил Андрей Мостовой, успешно реализовав пенальти на 79-й минуте. Лусиано Гонду, казалось, закрепил преимущество петербургской команды, забив гол на 83-й минуте. Однако, взятие ворот Гонду было аннулировано из-за офсайда у Луиса Энрике.Во втором туре чемпионата России "Ростов" 26 июля на выезде сыграет против московского "Динамо".