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В Ростовской области второй раз за сутки 20 июля объявили беспилотную опасность

В Ростовской области второй раз за сутки 20 июля объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером 20 июля возникла угроза атаки дронов, о чем было официально сообщено. Примерно в 22:41 Региональная система оповещения о ЧС (РСЧС) уведомила население о потенциальной опасности.

Гражданам настоятельно рекомендовано укрыться в помещениях и не выходить на улицу. Также рекомендуется оставаться вдали от оконных проемов.

Следует упомянуть, что аналогичное предупреждение уже транслировалось днем 20 июля, однако спустя непродолжительное время – всего через 12 минут – угроза была отменена.
Фото: Donday
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