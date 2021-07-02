Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Нет вакцины: в Новочеркасске приостановили прививочную кампанию

Нет вакцины: в Новочеркасске приостановили прививочную кампанию
В Новочеркасске закончилась вакцина от COVID-19. Об этом 5 июля сообщили в городской администрации.

В связи с постановлением Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для части жителей Дона, спрос на прививки значительно вырос. Сотрудникам, часто работающим с людьми, чиновникам, медикам и студентам необходимо привиться первым компонентом до 29 июля. Вторым - до 26 августа. Людей, которым нужно привиться, оказалось настолько много, что очереди в пункт вакцинации стали гигантскими. А в Новочеркасске и вовсе не хватило на всех вакцины. Как сообщил DonDay Новочеркасск, ближайшая поставка ожидается 6 июля.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других муниципалитетах Ростовской области. Из-за нехватки вакцин в ряде городов и районов временно остановили прививочную кампанию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.