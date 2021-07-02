Нет вакцины: в Новочеркасске приостановили прививочную кампанию
В Новочеркасске закончилась вакцина от COVID-19. Об этом 5 июля сообщили в городской администрации.
В связи с постановлением Роспотребнадзора об обязательной вакцинации для части жителей Дона, спрос на прививки значительно вырос. Сотрудникам, часто работающим с людьми, чиновникам, медикам и студентам необходимо привиться первым компонентом до 29 июля. Вторым - до 26 августа. Людей, которым нужно привиться, оказалось настолько много, что очереди в пункт вакцинации стали гигантскими. А в Новочеркасске и вовсе не хватило на всех вакцины. Как сообщил DonDay Новочеркасск, ближайшая поставка ожидается 6 июля.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других муниципалитетах Ростовской области. Из-за нехватки вакцин в ряде городов и районов временно остановили прививочную кампанию.