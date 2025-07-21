Сильный пожар начался в здании после серии громких взрывов в поселке Каменоломни
В Ростовской области, в населенном пункте Каменоломни, 21 июля местные жители стали свидетелями возгорания, которому предшествовала серия сильных хлопков. Видеозаписи произошедшего были размещены в различных социальных сетях.
По предварительным данным, причиной случившегося стало падение частей беспилотника на улице Садовой. На данный момент официальных заявлений от уполномоченных органов не поступало, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее местные жители сообщали как минимум о двух громких хлопках в небе.