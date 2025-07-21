Звуки взрывов напугали жителей Ростовской области ночью 21 июля

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В Ростовской области ночью 21 июля местные жители сообщили в социальных сетях о слышимых ими взрывах.За день до этого, 20 июля, в регионе несколько раз объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Незадолго до полуночи странные звуки донеслись до жителей Новошахтинска, города Шахты и поселка Каменоломни."Мы были на улице, когда в небе пролетело что-то, а затем раздались два громких хлопка", - делятся впечатлениями очевидцы.По словам свидетелей, в течение минуты в небе прозвучало не менее двух сильных взрывов.