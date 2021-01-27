Ростовчанин пожаловался на отсутствие вакцины в городской поликлинике № 5

В редакцию Rostov.ru обратился местный житель, который пожаловался на отсутствие вакцины в поликлинике Ростова. Владимир Иванов рассказал, что не смог сделать прививку от коронавируса.Владимир Иванов 21 января зарегистрировался на портале Госуслуг на вакцинацию. Из-за большого количества желающих получить вакцину его смогли записать только на 29-е. Мужчина должен был прийти к 11 часам утра в городскую поликлинику № 5, чтобы сделать прививку.- За сутки до процедуры мне пришла на телефон смс с напоминанием о вакцинации, - рассказал Владимир Викторович. - Когда я пришел в назначенное время, мне заявили, что вакцина закончилась. Я, пожилой человек, входящий в зону риска по заболеваниям, хотел как можно скорее сделать прививку. А тут мало того, что вакцины нет, так еще и не предупредили даже!Медики записали мужчину в лист ожидания. Там он был уже шестым по списку. Медики заверили, что как только вакцина появится в наличии, ростовчанина обязательно привьют.В регистратуре поликлиники № 5 подтвердили отсутствия вакцины. Мол, желающих очень много, а вакцины на всех не хватает. Впрочем, подобная ситуация наблюдается не только в пятой поликлинике Ростова. С отсутствием вакцины от коронавируса столкнулись и другие больницы Ростовской области. Все они отмечают большой спрос на вакцину и недостаточное ее количество в наличии.