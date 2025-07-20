Штормовое предупреждение из-за пожароопасности 5-го класса продлили на Дону

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса останется актуальной до 21 июля включительно. Соответствующее оповещение распространено региональным управлением МЧС.По информации Росгидромета, на протяжении 20 и 21 июля включительно в Ростовской области ожидается сохранение экстремально высокого уровня пожарной опасности (5-й класс). Наибольшая вероятность возникновения пожаров отмечается в отдельных зонах северо-западных (в Каменском и Красносулинском), северо-восточных (Милютинский, Обливский, Морозовский и Тацинский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский), юго-восточных (Заветинский и Ремонтненский) районов, а также в Приазовье (Октябрьский, Родионово-Несветайский и в северной части Азовского района).