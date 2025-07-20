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В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал 41-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП с иномаркой пострадал 41-летний мотоциклист

Вечером 19 июля в городе Шахты Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 41-летний мужчина. Инцидент случился на пересечении улиц Маяковского и Дарвина, где столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Согласно предварительной информации, 41-летний мотоциклист, управлявший спортивным мотоциклом, не предоставил преимущество в движении иномарке на перекрестке, где дороги имели разную значимость. В результате чего произошло столкновение на высокой скорости мотоцикла с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 43-летний водитель.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
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