В Ростовской области за 14 млн продают недостроенный многоквартирный дом строительной компании

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В Ростовской области выставлен на торги объект незавершенного строительства – многоквартирный жилой дом. Ориентировочная стоимость сделки составляет 14 миллионов рублей, и приобрести его планирует строительная компания. Информация о предстоящих торгах опубликована на специализированной онлайн-платформе, специализирующейся на информации о процедурах банкротства.Компания-застройщик, ООО «Мегастрой», была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в апреле 2005 года. В апреле 2019 года компания была признана банкротом в установленном законом порядке.Предметом аукциона является недостроенное трехэтажное здание, в котором запроектировано 45 квартир, с общей площадью 2 075,24 квадратного метра. Объект находится в городе Миллерово.Период приема заявок от потенциальных участников аукциона начался 21 июля и завершится 25 августа. Результаты торгов станут известны на следующий день после окончания приема заявок.