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В Ростовской области на новой рабочей неделе временно прекратят телерадиовещание

В Ростовской области на новой рабочей неделе временно прекратят телерадиовещание

В Ростовской области на предстоящей неделе планируются временные отключения телевизионного вещания. С информацией о графике работ можно ознакомиться на официальном сайте РТРС.

В частности, в понедельник, 21 июля, телесигнал будет недоступен для жителей Каменска-Шахтинского и Морозовска. Проведение технических мероприятий запланировано специалистами в промежутке с 8 утра до 5 вечера.

Во вторник аналогичные работы затронут Новочеркасск, где трансляция будет приостановлена с 10:00 до 19:00.

Также вероятны кратковременные сбои в трансляции в Миллерово и Ростове-на-Дону. Конкретное время отключения в этих населенных пунктах будет определяться, исходя из технических обстоятельств, но ориентировочно это произойдет в период с 9:00 до 17:00, а также с 10:35 до 17:00.

В хуторе Калининском Шолоховского района отключения запланированы на 23 июля. Здесь временно прекратят вещание около двух десятков телевизионных каналов и нескольких радиостанций. Период отключения в этом районе также с 8 утра до 5 вечера.
Фото: Donday
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