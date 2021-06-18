В донской регион поставили 30 тысяч доз вакцин «Спутник-V» и «ЭпиВак»

В Ростовскую область поставили 30 тысяч вакцин «Спутник-V» и 1620 «ЭпиВак». Об этом 22 июня сообщил глава минздрава донского регионаЮрий Кобзев во время заседания по противодействию коронавирусной инфекции.- На сегодняшний день в область поступили 629 625 комплектов вакцин, и только перед штабом мы получили подтверждение, что поступило 30 тысяч доз вакцины «Спутник-V» и 1 620 - «ЭпиВак». В течение пяти дней в область придет еще 92 тысячи доз вакцины «Спутник-V» , - рассказал министра здравоохранения Ростовской области.На сегодняшний день, вакцинацию прошли 541443 человека. Чаще всего, прививку против коронавируса делают граждане 60 лет и старше. А в среднем за сутки вакцинируется 3600 человек.В данный момент на территории Ростовской области функционирует 353 стационарных и мобильных пункта вакцинации против коронавируса. Они расположены в поликлиниках, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.Отметим, что весной 2021 года в Ростовской области планировалось прививать жителей вакциной «КовиВак». Однако местные жители говорят, что не смогли воспользоваться этим препаратом. Вакцины в пунктах либо нет, либо ожидают поставку.