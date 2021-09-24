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В Ростовской области жертвами ковида стали еще 28 человек

В Ростовской области жертвами ковида стали еще 28 человек
В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Об этом сообщает правительство донского региона.

За последние сутки от инфекции скончались 18 женщин. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 98 лет. Также от COVID-19 умерли семеро 10 мужчин в возрасте от 37 до 84 лет. У всех них, кроме коронавируса, были выявлены различные хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистой системы.

В зоне риска, как правило, находятся жители, у которых есть сахарный диабет, гипертония, другие сосудистые заболевания или ишемическая болезнь сердца.
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