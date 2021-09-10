На Дону от коронавируса скончались еще 26 жителей

На Дону еще 26 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 12 сентября, в регистре умерших еще 19 женщин. Самой молодой из них было всего 48 лет, а самой старше 93 года. Также от COVID-19 умерли семеро мужчин в возрасте от 46 до 82 лет. У всех них кроме коронавируса были выявлены и другие хронические заболевания различных систем организма. В частности сердечно-сосудистой.Отметим, что в зоне риска обычно находятся жители, у которых есть сахарный диабет, гипертония, другие сосудистые заболевания или ишемическая болезнь сердца.