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В Ростовской области еще 16 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще 16 человек стали жертвами коронавируса
В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 16 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 17 апреля, в Ростовской области жертвами вируса стали семь женщин в возрасте от 64 до 86 лет, а также девять мужчин от 57 до 84 лет. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 884 человека. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые сопутствовали тяжелому лечению инфекции. Среди них - сердечно-сосудистые болезни, болезнь легких, сахарный диабет и другие недуги. В зону риска также входят пенсионеры.

Кроме того, еще 241 человек заболел коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных приблизилось к 85 тысячам. Большинство из них уже победили заболевание.

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