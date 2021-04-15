В Ростовской области еще 16 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 16 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 17 апреля, в Ростовской области жертвами вируса стали семь женщин в возрасте от 64 до 86 лет, а также девять мужчин от 57 до 84 лет. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 884 человека. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые сопутствовали тяжелому лечению инфекции. Среди них - сердечно-сосудистые болезни, болезнь легких, сахарный диабет и другие недуги. В зону риска также входят пенсионеры.Кроме того, еще 241 человек заболел коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных приблизилось к 85 тысячам. Большинство из них уже победили заболевание.