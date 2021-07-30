Еще 27 человек стали жертвами COVID-19 в Ростовской области

Еще 27 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области. Об этом сообщает правительство Дона. За последние сутки инфекция унесла жизни 17 женщин и десяти мужчин. Самому молодому из них было 37 лет. Все скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями систем организма.Увеличилось и число инфицированных. За минувшие сутки на Дону выявили 429 случаев заражения. Это очередной антирекорд за последние полгода. А общее количество людей с подтвержденным диагнозом в Ростовской области перевалило за 110 тысяч.В основном в зоне риска находятся люди старше 65 лет, у которых есть сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.