Бывшему сотруднику налоговой инспекции дали четыре года строгого режима

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Экс-сотруднику налоговой инспекции дали четыре года строгого режима. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, в июне 2022 года осужденный, воспользовавшись своим служебным положением, получил данные о собственности одной коммерческой фирмы и передал эту информацию своему знакомому.Помимо этого, в 2023 году вместе с двумя сообщниками он получил от представителя этой фирмы десять миллионов рублей. Эти средства они собирались передать другим налоговикам для того, чтобы скрыть нарушения компании и снизить сумму налоговой задолженности.Однако часть этих денег злоумышленники планировали поделить между собой. После получения денежных средств фигурантов задержали.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что в отношении бывшего сотрудника налоговой инспекции возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну», «Посредничество во взяточничестве» и «Покушение на мошенничество».Суд назначил ему четыре года лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать определённые должности на протяжении пяти лет.