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Замначальника налоговой службы в Ростове подозревают в получении взятки

Замначальника налоговой службы в Ростове подозревают в получении взятки
В Ростове по подозрению в получении взятки задержали замначальника налоговой службы. Также под стражей находится его посредник, 53-летний мужчина. Соответствующую информацию сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 16 сентября заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 получил через сообщника взятку в размере 500 тысяч рублей. Полмиллиона ему передал руководитель строительной фирмы, чтобы сотрудник налоговой «закрыл глаза» на нарушения в его работе.

В следственном комитете сообщили, что подозреваемые во взяточничестве задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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