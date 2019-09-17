Замначальника налоговой службы в Ростове подозревают в получении взятки



В Ростове по подозрению в получении взятки задержали замначальника налоговой службы. Также под стражей находится его посредник, 53-летний мужчина. Соответствующую информацию сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



По версии следствия, 16 сентября заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 получил через сообщника взятку в размере 500 тысяч рублей. Полмиллиона ему передал руководитель строительной фирмы, чтобы сотрудник налоговой «закрыл глаза» на нарушения в его работе.



В следственном комитете сообщили, что подозреваемые во взяточничестве задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.