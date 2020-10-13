В Ростовской области за все время пандемии COVID-19 заразились 1962 ребёнка

В Ростовской области за весь период пандемии зафиксировали 25 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них насчитывается 1962 ребёнка. Об этом сообщила Татьяна Быковская на брифинге 15 октября.По словам министра здравоохранения региона, лечение в стационарах получали 76 детей. Остальные заражённые оставались дома и лечились под присмотром родителей. За всё время пандемии на Дону 1713 ребятишек побороли опасную болезнь.Напомним, с каждым днём число инфицированных в донском регионе становится всё больше. За минувшие сутки ковидный диагноз подтвердился у 281 жителя. Из них коронавирусом заболели шестеро детей.