В Ростове за сутки зафиксировали еще 108 случаев заражения коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом на Дону с каждым днём бьёт рекорды. За последние сутки опасную болезнь обнаружили у 181 жителя области, из них 108 инфицированных проживают в Ростове. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 22 сентября.Так, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 заразился 20 421 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стал 451 пациент, в том числе шестеро скончались накануне.Напомним, эпидситуация в регионе остаётся тревожной. Коэффициент заболеваемости продолжает расти и сохранять значение выше единицы. По словам министра здравоохранения области Татьяны Быковской, у дончан есть вероятность вернуться к прежним ограничительным мерам.