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В Ростовской области коронавирус зафиксировали у 1 489 детей

В Ростовской области коронавирус зафиксировали у 1 489 детей
В Ростовской области зафиксировали почти полторы тысячи детей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга.

По словам главного врача донского региона, всего в области за все время пандемии коронавирусом было заражено 1 489 детей. Из этого числа 1 369 человек уже выздоровели. Большинство детей находились на домашнем лечении, но есть и те, кто пребывал в стационаре.

- В стационарах за все время пандемии находились 53 человека, - рассказала Татьяна Быковская. - Еще четверо продолжают получать лечение в больнице.

Глава донского Минздрава уточнила, что ни один из маленьких пациентов не был тяжелым.

Напомним, всего в регионе за все время пандемии зарегистрировали 18 391 случай заражения коронавирусом, из числа этих заболевших 155 получили положительные результаты тестов за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростове

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