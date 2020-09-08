В Ростовской области коронавирус зафиксировали у 1 489 детей

В Ростовской области зафиксировали почти полторы тысячи детей, зараженных коронавирусом. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга.По словам главного врача донского региона, всего в области за все время пандемии коронавирусом было заражено 1 489 детей. Из этого числа 1 369 человек уже выздоровели. Большинство детей находились на домашнем лечении, но есть и те, кто пребывал в стационаре.- В стационарах за все время пандемии находились 53 человека, - рассказала Татьяна Быковская. - Еще четверо продолжают получать лечение в больнице.Глава донского Минздрава уточнила, что ни один из маленьких пациентов не был тяжелым.Напомним, всего в регионе за все время пандемии зарегистрировали 18 391 случай заражения коронавирусом, из числа этих заболевших 155 получили положительные результаты тестов за последние сутки.