На Дону коронавирусом заболели еще шестеро детей

В Ростовской области шестеро детей заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 21 сентября сообщили в региональном правительстве.За прошедшие сутки COVID-19 в донском регионе заболели шестеро детей. Зараженных в возрасте старше 80 лет немного больше - 14 человек. Среди дончан от 18 до 45 лет количество инфицированных составило 40 человек. Среди жителей Ростовской области от 66 до 79 лет - 46 заболевших. Наиболее распространенными остаются случаи заражения людей в возрасте от 46 до 65 лет - 71 человек.Всего за последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 177 дончан, среди которых 123 - жители Ростова-на-Дону. Общее количество зараженных за все время пандемии составило более 20 тысяч человек.