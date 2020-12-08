В Ростовской области за сутки выздоровели 249 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от коронавируса жителей. С COVID-19 справились более 35 тысяч человек.
По состоянию на 10 декабря опасную инфекцию побороли 35 230 человек, из которых 249 вылечились за минувшие сутки. В настоящее время в стационарах находятся 2 329 пациентов. Из них 227 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в областном правительстве.
Растет и число новых инфицированных дончан. За последние 24 часа медики выявили 378 заболевших COVID-19. Всего за период пандемии вирус подхватили 43 535 человек. Большинство из них - жители донской столицы старше 46 лет.
Количество людей с подозрениями на коронавирус увеличилось на 600 человек и нарастающим итогом достигло 27 924. Медицинским наблюдением были охвачены 127,34 тысячи дончан с явными симптомами COVID-19 или тех, у кого хотя бы один тест дал положительный результат на вирус. Из них у 99,42 тысячи подозрения не подтвердились.
Ежедневно от инфекции умирают не менее 20 человек, а по числу новых заболевших пятые сутки подряд - новый рекорд. Ситуация по коронавирусу становится критической. В связи с этим власти ужесточили ограничительные меры. С 1 декабря запрещено использование пиротехники, а максимально допустимая посадка в залах снижена с 40 до 25%. В торгово-развлекательных центрах закрыты ледовые катки. Кроме того, с 22 до 7 часов под запретом - проведение массовых мероприятий.