В Ростовской области вылечились 31 359 пациентов с коронавирусом

За сутки в Ростовской области количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось на 236 человек. Информация об этом появилась 26 ноября.С коронавирусом справились 31 359 дончан, сообщает региональное правительство. Из них 236 пациентов вылечились за минувшие сутки.В стационаре находятся 24 101 человек, при этом 155 – в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Опасная инфекция также не сдает позиций: за последние 24 часа в регионе врачи зафиксировали 315 жителей Ростовской области, заболевших коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 38 706 человек.Помимо дончан с диагнозом «коронавирус», увеличилось и количество людей, находящихся под медицинским наблюдением. Так, за прошедшие сутки подозрения на инфекцию выявили у 282 человек. Всего под наблюдением медиков находится 24 101 человек. К ним относятся жители донского региона с явными симптомами опасного вируса или те, кто имеет хотя бы один положительный результат теста на COVID-19. За период пандемии меднаблюдением охватили 119,9 тысячи населения, из которых у 95,8 тысячи человек подозрения не подтвердились.