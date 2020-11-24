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В Ростовской области вылечились 31 359 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области вылечились 31 359 пациентов с коронавирусом
За сутки в Ростовской области количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось на 236 человек. Информация об этом появилась 26 ноября.

С коронавирусом справились 31 359 дончан, сообщает региональное правительство. Из них 236 пациентов вылечились за минувшие сутки.

В стационаре находятся 24 101 человек, при этом 155 – в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Опасная инфекция также не сдает позиций: за последние 24 часа в регионе врачи зафиксировали 315 жителей Ростовской области, заболевших коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 38 706 человек.

Помимо дончан с диагнозом «коронавирус», увеличилось и количество людей, находящихся под медицинским наблюдением. Так, за прошедшие сутки подозрения на инфекцию выявили у 282 человек. Всего под наблюдением медиков находится 24 101 человек. К ним относятся жители донского региона с явными симптомами опасного вируса или те, кто имеет хотя бы один положительный результат теста на COVID-19. За период пандемии меднаблюдением охватили 119,9 тысячи населения, из которых у 95,8 тысячи человек подозрения не подтвердились.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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