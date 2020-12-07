В Ростовской области вылечились еще 365 человек с COVID-19

В Ростовской области увеличилось количество выздоровевших от коронавируса пациентов. С опасной инфекцией справились почти 35 тысяч жителей Ростовской области.За последние 24 часа выздоровели 365 больных COVID-19, а общее количество выздоровевших дончан достигло 34 981.Растет и число пациентов с диагнозом «коронавирус». По состоянию на 9 декабря врачи выявили 43 157 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки вирус подхватили 372 человека - четвертый рекорд подряд по количеству заболевших. В стационарах лечатся 2 388 человек, среди которых 223 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.Как сообщили в региональном правительстве, подозрения на коронавирус выявили еще у 299 дончан. К ним относятся люди с явными признаками инфекции или те, у кого хотя бы один тест на COVID-19 показал положительный результат. Всего под наблюдением медиков находятся 27 324 человека. За весь период пандемии наблюдением были охвачены 126,17 тысячи жителей Ростовской области. Из них у 98,84 тысячи подозрения не подтвердились.