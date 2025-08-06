В Ростовской области из-за атаки БПЛА без света остались 200 человек

Фото: Ростов ру

В ночь на 6 августа в Ростовской области сбили беспилотники. Информацию об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.В хуторе Золотаревка из-за атаки БПЛА повредили линии электропередачи. Без света остались около 200 человек в 87 домах. Энергетики приступят к ремонту днем. К счастью, пострадавших нет.В станице Тацинской после атаки загорелась трава рядом с жилым домом. Три семьи эвакуировали. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет.