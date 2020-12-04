В Ростовской области с коронавирусом справились 34 616 человек

В донском регионе от коронавируса вылечились более 34,5 тысячи человек. Об этом 8 декабря сообщили в областном правительстве.За минувшие сутки число справившихся с COVID-19 дончан увеличилось на 168 человек и нарастающим итогом достигло 34 616.Растет и число дончан с подозрениями на коронавирус. Под наблюдением врачей оказались еще 295 человек с явными признаками заболевания или положительным результатом теста на инфекцию. Медицинским наблюдением были охвачены 126,17 тысячи жителей донского региона. Из них у 98,84 тысячи подозрения на вирус не подтвердились.Ежедневное количество новых инфицированных также увеличивается. За последние 24 часа коронавирус подхватили 368 жителей Ростовской области - очередной рекорд региона. Всего за период пандемии COVID-19 подтвердился у 42 785 человек. В стационарах лечатся 2 377 человек, из которых 225 - в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. По сравнению с предыдущим днем количество пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, выросло на шесть человек.