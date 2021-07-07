В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 307 человек
В Ростовской области ежедневное число инфицированных превысило 300 человек. За сутки с 8 по 9 июля коронавирус выявили у 307 жителей региона.
Большинство новых зараженных - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет (42,6%). На втором месте по количеству заболевших - люди от 46 до 65 лет (32,9%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет вирус подхватили 12,1%. Пациентами с коронавирусом также стали старики и дети. Медики выявили 3,6% случаев заражения среди пожилых людей старше 80 лет и 8,8% - среди несовершеннолетних.
Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 101 774 жителей донского региона. В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 губернатор Ростовской области 9 июля заявил об ужесточении карантинных мер. Василий Голубев примет решение о подписании соответствующего документа в ближайшие сутки.