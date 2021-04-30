За сутки коронавирус подхватили 220 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 220 человек. По данным на 4 мая, лидирующее место среди новых инфицированных делят люди в возрасте от 46 до 65 лет и молодежь от 18 до 45 лет. В этих возрастных группах вирус подхватили по 70 человек.Диагноз подтвердился у 43 пенсионеров от 66 до 79 лет и у 19 пожилых дончан старше 80 лет. Меньше всего зараженных оказалось среди детей. Медики выявили 18 случаев инфицирования у несовершеннолетних.С начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 88 862 жителя донского региона. Из них 4 093 скончались от вируса. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.