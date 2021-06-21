За сутки коронавирусом заболели 177 жителей Ростовской области

В Ростовской области медики выявили еще 177 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 23 июня, лидерами по числу зараженных остается молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 78 человек. На втором месте находятся люди от 46 до 65 лет - 59 заболевших.Среди пенсионеров от 66 до 79 лет положительные результаты тестов на коронавирус получили 19 дончан. Инфекция не обошла стороной даже стариков и детей. Пациентами с COVID-19 стали семь пожилых людей старше 80 лет и 14 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии вирус подхватили 97 873 жителя донского региона. Из них 4 625 не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.