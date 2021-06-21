Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки коронавирусом заболели 177 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели 177 жителей Ростовской области
В Ростовской области медики выявили еще 177 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 23 июня, лидерами по числу зараженных остается молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 78 человек. На втором месте находятся люди от 46 до 65 лет - 59 заболевших.

Среди пенсионеров от 66 до 79 лет положительные результаты тестов на коронавирус получили 19 дончан. Инфекция не обошла стороной даже стариков и детей. Пациентами с COVID-19 стали семь пожилых людей старше 80 лет и 14 несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии вирус подхватили 97 873 жителя донского региона. Из них 4 625 не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.