В Ростовской области за сутки зафиксировали 239 случаев заражения COVID-19

В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное количество инфицированных коронавирусом. За сутки с 22 по 23 марта медики выявили 239 случаев заражения.Большинство новых заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет (83 человека, или 34,7%). Среди молодежи от 18 до 45 лет диагноз подтвердился у 65 человек (27,2%). Пациентами с COVID-19 стали 49 (20,5%) жителей региона от 66 до 79 лет. Также вирус подхватили дети и пенсионеры старше 80 лет. В этих возрастных категориях заразились по 21 человеку (по 8,8%).Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 78 911 дончан. Из них 3 425 человек не смогли побороть вирус. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 11 человек. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали хроническими заболеваниями.