Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области из-за атаки дронов оказался обесточен хутор

В Ростовской области из-за атаки дронов оказался обесточен хутор
В Ростовской области из-за атаки дронов в ночь на 21 октября оказался обесточен хутор. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Происшествие случилось в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Обломки БПЛА упали на линию электропередачи. В результате населенный пункт оказался обесточен.

Юрий Слюсарь уточнил, что на место выехали дежурные службы.

Атаку дронов также отразили в двух районах - Тарасовском и Миллеровском. К счастью, происшествие обошлось без последствий на земле.

В Батайске и Ростове были повреждены дома. В донской столице пострадали два человека. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена 20 октября около 23:00.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.