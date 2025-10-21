В Ростовской области из-за атаки дронов оказался обесточен хутор

Фото: Дондей

В Ростовской области из-за атаки дронов в ночь на 21 октября оказался обесточен хутор. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Происшествие случилось в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Обломки БПЛА упали на линию электропередачи. В результате населенный пункт оказался обесточен.Юрий Слюсарь уточнил, что на место выехали дежурные службы.Атаку дронов также отразили в двух районах - Тарасовском и Миллеровском. К счастью, происшествие обошлось без последствий на земле.В Батайске и Ростове были повреждены дома. В донской столице пострадали два человека. Им оказана необходимая медицинская помощь.Беспилотная опасность в регионе была объявлена 20 октября около 23:00.