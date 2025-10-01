С ТАНТК им. Бериева судится донской Росприроднадзор за вред причиненный почве

Фото: Соцсети

Донской Росприроднадзор инициировал судебное разбирательство против Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, требуя компенсацию за ущерб, нанесённый почвам региона. Информация о данном судебном процессе появилась в реестре Арбитражного суда области.Важно отметить, что это не первое обращение к суду со стороны данного предприятия. В конце марта 2024 года Росприроднадзор уже инициировал иск в арбитражный суд, обвиняя ТАНТК в загрязнении атмосферного воздуха. Кроме того, в 2023 году Уфимская компания подала иск на взыскание задолженности в размере 1,6 миллиона рублей.В этот раз ведомство планирует взыскать с компании более 66 миллионов рублей в качестве возмещения за причинённый вред. Однако конкретные данные о характере этого ущерба пока остаются неизвестными.