Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С ТАНТК им. Бериева судится донской Росприроднадзор за вред причиненный почве

С ТАНТК им. Бериева судится донской Росприроднадзор за вред причиненный почве

Донской Росприроднадзор инициировал судебное разбирательство против Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, требуя компенсацию за ущерб, нанесённый почвам региона. Информация о данном судебном процессе появилась в реестре Арбитражного суда области.

Важно отметить, что это не первое обращение к суду со стороны данного предприятия. В конце марта 2024 года Росприроднадзор уже инициировал иск в арбитражный суд, обвиняя ТАНТК в загрязнении атмосферного воздуха. Кроме того, в 2023 году Уфимская компания подала иск на взыскание задолженности в размере 1,6 миллиона рублей.

В этот раз ведомство планирует взыскать с компании более 66 миллионов рублей в качестве возмещения за причинённый вред. Однако конкретные данные о характере этого ущерба пока остаются неизвестными.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.