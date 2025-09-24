В реке Дон региональное Минприроды зафиксировало сброс нефтепродуктов

Фото: соцсети

В Волгодонске местные жители обнаружили маслянистое пятно на поверхности Цимлянского водохранилища вблизи нижнего бьефа.После того как информация о происшествии появилась в средствах массовой информации, на ситуацию отреагировало региональное Министерство природных ресурсов и экологии.В ходе проверки был выявлен факт сброса нефтепродуктов в реку Дон.Специалисты взяли пробы воды для определения содержания нефтепродуктов. Эти пробы будут направлены в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора для дальнейшего анализа и принятия соответствующих мер.