На Дону врач рассказала, чем опасны многократно размороженные и замороженные продукты

Фото: Соцсети

Повторная заморозка и размораживание продуктов питания, купленных в магазине, могут нести угрозу здоровью. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко в интервью порталу DonDay обратила внимание на риски, связанные с продуктами, которые подвергались многократной заморозке.Холодильники с морозильными камерами позволяют нам создавать запасы еды и сохранять их на длительный срок. Может показаться, что срок хранения в морозилке не имеет значения, пока продукт не потребуется. Но есть ли какие-то ограничения по времени нахождения продуктов в замороженном состоянии?По словам врача, решающим фактором выступает температура в морозильной камере.- Если поддерживается температура не выше минус восемнадцати градусов, то о рамках по сроку годности переживать не стоит, – подчеркивает Дарья. – Качество продукта может ухудшиться со временем, но отравление исключено, если он был свежим на момент заморозки.Важно понимать, что заморозка не убивает бактерии, она только замедляет их размножение.- Следовательно, качество продуктов и соблюдение санитарных норм на кухне, включая холодильник, важнее времени хранения, – уточняет врач. – Заморозка инфицированных продуктов сохранит их вместе со всеми опасными микроорганизмами.Нужно разделять сырые продукты, предназначенные для приготовления, и уже готовые к употреблению. При соблюдении этих правил даже долгое хранение в морозильнике не вызовет отрицательных изменений при поддержании правильной температуры.Вопрос о повторной заморозке-разморозке продуктов не имеет простого ответа.- В морозильной камере замораживается не сам продукт, а содержащаяся в нем вода, – акцентирует специалист. – Соответственно, продукты, в которых низкое содержанием влаги, можно замораживать и оттаивать много раз.К этим продуктам относятся сало, сливочное масло, сыры и сыровяленые продукты.- Однако процесс размораживания пищи создает условия, благоприятные для роста микроорганизмов. В таких условиях вредные бактерии активно размножаются, вырабатывая токсины. Поэтому не следует оставлять продукты в тепле на продолжительное время, – предостерегает медик.Продукты с большим содержанием воды не рекомендуется повторно замораживать. Чем медленнее происходит оттаивание, тем больше становятся кристаллы льда. Эти кристаллы, увеличиваясь в объеме внутри клеток, разрушают их. Повторная заморозка, например, курицы или рыбы, изменяет их структуру, превращая в волокнистую массу, теряющую форму при приготовлении.Такие продукты преобразуются в бесформенную белковую массу, теряя вкусовые качества. Повторная заморозка ухудшает текстуру и консистенцию, делая продукт кулинарно негодным. Замораживайте продукты так, чтобы использовать их за один раз. Забавный факт: осьминогу многократная заморозка идет на пользу, делая его мясо более нежным.