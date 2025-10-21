Беспилотники сбили в 10 районах и шести городах Ростовской области

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области уничтожены беспилотники в 10 районах и шести городах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.Массовая атака была отражена в ночь на 21 октября. В результате происшествия в Ростове пострадали двое: одному несовершеннолетнему оказана медпомощь на месте, другого пострадавшего госпитализировали. Также осколочные ранения получил житель Пролетарского района. Одному несовершеннолетнему на месте оказали медпомощь.Дроны были уничтожены в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.