Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Беспилотники сбили в 10 районах и шести городах Ростовской области

Беспилотники сбили в 10 районах и шести городах Ростовской области
В Ростовской области уничтожены беспилотники в 10 районах и шести городах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Массовая атака была отражена в ночь на 21 октября. В результате происшествия в Ростове пострадали двое: одному несовершеннолетнему оказана медпомощь на месте, другого пострадавшего госпитализировали. Также осколочные ранения получил житель Пролетарского района. Одному несовершеннолетнему на месте оказали медпомощь.

Дроны были уничтожены в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.