Псу из Ростовской области с тяжелым переломом таза пока не будут делать операцию

Фото: Счастливчик

В приюте «Счастливчик» города Каменск-Шахтинский сообщили порталу DonDay, что собаке, получившей серьезную травму таза в Ростовской области, пока не планируется оперативное вмешательство.Напомним, что 15 октября неравнодушные граждане сообщили приюту о лежащей без движения собаке. Около трех суток пес находился на улице возле Красновской школы в условиях прохладной погоды. Добровольцы приюта оперативно забрали животное и доставили его в ветеринарную клинику.Рентгенологическое исследование выявило у собаки сложный перелом: подвздошная кость в районе вертлужной впадины оказалась сломана и значительно смещена.Ветеринары местной клиники пришли к заключению, что самостоятельное сращение костей невозможно и потребуется хирургическое вмешательство с использованием пластин. Операцию необходимо проводить в специализированной клинике, расположенной в другом городе.Врачи тщательно изучали различные варианты проведения операции на травмированном тазе.-Проводились консультации со специалистами из Белой Калитвы, Новочеркасска и Ростова, – рассказали в приюте. – Консилиум хирургов пришел к выводу, что операция сопряжена с высоким риском: при попытке исправить одно повреждение можно нанести вред другим структурам, в частности, подвижности тазобедренного сустава.Более детальный анализ рентгеновских снимков показал, что значительное смещение подвздошной кости происходит только при максимальном отведении бедра в сторону. В обычном положении смещение не столь выражено. По этой причине операцию решили пока отложить. Щенку предписан строгий покой, курс антибиотиков и наблюдение в условиях стационара.