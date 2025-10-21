За сутки 20 октября на Дону потушили шесть техногенных пожаров

Фото: Donday

Согласно данным пресс-службы областного управления МЧС, 20 октября донские пожарные потушили шесть техногенных возгораний. Также спасательные подразделения совершили выезды на места восьми аварий на дорогах, где в ходе операций был спасен один пострадавший.Для оперативного реагирования на различные нештатные ситуации на территории Ростовской области были привлечены 88 спасателей и 22 единицы специальной техники.Следует упомянуть, что метеорологи прогнозируют днем небольшие осадки в некоторых районах области, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. В темное время суток существует вероятность заморозков и понижения температуры до -1 градуса.