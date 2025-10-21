Фото: Сергей Шаповалов

В Ростовской области удача улыбнулась рыбаку: в водах Дона он поймал знатного жереха. Об этом сообщил новостной ресурс DonDay.Рыбалка для Сергея Шаповалова началась на рассвете во время тумана 18 октября на реке Дон. Жерех – это хищная рыба из семейства карповых, известная своим уникальным строением рта, напоминающим защелку. Он активен в светлое время суток и обладает большой скоростью. Эта рыба отличается острым зрением и особой осторожностью, особенно крупные особи. Таким образом, туманная погода сыграла на руку рыболову.По словам Сергея, первая поклёвка не заставила себя долго ждать – он выудил трех рыб весом от двух до трех с половиной килограммов.Позднее Сергею попался действительно большой жерех, ставший самым ценным уловом дня, – его вес составил шесть килограммов. Обычно вес жереха не превышает 3,5 кг.Сергей использовал спиннинг с искусственными наживками, имитирующими мальков, которыми питается жерех. Сфотографировав трофей и взвесив его, Сергей отпустил рыбу обратно в Дон.