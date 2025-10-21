Новости
В Батайске единовременные выплаты получат владельцы квартир, пострадавших в результате атаки БПЛА

Жители Батайска, чье жилье было повреждено в результате атаки дрона, получат единовременную материальную выплату. Об этом сообщил глава городской администрации, Валентин Кукин.

-Граждане, квартиры которых пострадали (Октябрьская улица, дома под номерами 153 и 118, Западное шоссе, дом 17), могут рассчитывать на однократное получение материальной помощи,"– уточнил Валентин Кукин.


Для подачи заявления на получение указанной выплаты жильцам перечисленных домов необходимо обратиться в Отдел соцзащиты населения города Батайска по адресу: улица Энгельса, 213, с 8:00. Консультации по телефону: +7 (86354) 5-71-05.

Для оформления потребуются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), банковские данные для осуществления перевода, а также документ, подтверждающий право собственности на жилье или регистрацию по данному адресу.

Важно отметить, что в районе, где действует режим чрезвычайной ситуации, продолжают дежурить оперативные группы, казачьи формирования и полицейские, гарантирующие безопасность и поддержание правопорядка.
Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря
