В Батайске единовременные выплаты получат владельцы квартир, пострадавших в результате атаки БПЛА
Жители Батайска, чье жилье было повреждено в результате атаки дрона, получат единовременную материальную выплату. Об этом сообщил глава городской администрации, Валентин Кукин.
Для подачи заявления на получение указанной выплаты жильцам перечисленных домов необходимо обратиться в Отдел соцзащиты населения города Батайска по адресу: улица Энгельса, 213, с 8:00. Консультации по телефону: +7 (86354) 5-71-05.
Для оформления потребуются: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), банковские данные для осуществления перевода, а также документ, подтверждающий право собственности на жилье или регистрацию по данному адресу.
Важно отметить, что в районе, где действует режим чрезвычайной ситуации, продолжают дежурить оперативные группы, казачьи формирования и полицейские, гарантирующие безопасность и поддержание правопорядка.