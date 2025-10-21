Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростовской области

Фото: Юрий Слюсарь.

Выяснились последствия атаки беспилотников в Ростовской области. В ночь на 21 октября донской регион атаковали 34 дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Согласно данным на 10:40, в городах и районах региона повреждены оказались четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медцентра, пять торговых павильонов, 25 легковушек.Повреждения получили трансформаторная подстанция в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Без света находятся в настоящее время около трех тысяч жителей. В посёлке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба. Газ отсутствует в 42 частных домах.После того как саперы закончат обследование на месте, специалисты начнут проводить работы на объектах.