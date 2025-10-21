Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростовской области

Выяснились последствия атаки беспилотников в Ростовской области. В ночь на 21 октября донской регион атаковали 34 дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Согласно данным на 10:40, в городах и районах региона повреждены оказались четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медцентра, пять торговых павильонов, 25 легковушек.

Повреждения получили трансформаторная подстанция в хуторе Недвиговка Мясниковского района. Без света находятся в настоящее время около трех тысяч жителей. В посёлке Вороново Целинского района деформирована газораспределительная труба. Газ отсутствует в 42 частных домах.

После того как саперы закончат обследование на месте, специалисты начнут проводить работы на объектах.
Фото: Юрий Слюсарь.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.