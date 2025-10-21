Новости
Следы эпохи палеолита обнаружили ростовские ученые на берегу Таганрогского залива

На береговой линии Таганрогского залива обнаружены свидетельства присутствия людей в эпоху древнего каменного века, о чём сообщили специалисты из ЮНЦ РАН.

Учёные отмечают, что заселение низовьев Дона произошло ещё в раннем палеолите, около полумиллиона лет назад. Однако материальных свидетельств того времени крайне мало. Гораздо лучше изучен средний палеолит – период, когда в Восточной Европе жили неандертальцы. Этот этап истории края представлен множеством артефактов, датируемых периодом от 300 до 40 тысяч лет назад (например, стоянки Носово, Рожок, Бирючья Балка 2, Марьева Гора и другие).

По словам исследователей, единственной антропологической находкой является зуб неандертальца, найденный на стоянке Рожок I, расположенной на северном побережье залива.

Следует упомянуть, что климат в те времена подвергался сильным колебаниям в рамках ледникового периода. Чередовались холодные и засушливые фазы оледенения с более мягкими межледниковьями.
Фото: ЮНЦ РАН
