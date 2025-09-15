На Дону Росприроднадзор пытается взыскать с администрации Каменска-Шахтинского 295 тыс за вред почве

Фото: Армен Маргарян

В Ростовской области природоохранное ведомство через судебные органы добивается от администрации Каменска-Шахтинского возмещения ущерба, нанесенного почвам, в размере 295 тысяч рублей. Информация об этом иске содержится в картотеке дел Арбитражного суда региона.Суть спора заключается в загрязнении земельных ресурсов, ответственность за которое несет городская администрация. Подробности об ущербе пока не разглашаются. Известно, что год назад ведомство уже получило от администрации выплату в размере 25 миллионов рублей.По информации экспертов, около 44 тысяч квадратных метров земель в окрестностях местного полигона были загрязнены твердыми бытовыми отходами.Поскольку администрация отказалась добровольно возместить ущерб, Росприроднадзор инициировал судебное разбирательство, результатом которого стало решение о принудительной выплате штрафа в полной сумме.Следует отметить, что в 2021 году руководство администрации Каменска-Шахтинского уже несло ответственность за аналогичные нарушения, касающиеся загрязнения земли отходами на тех же участках. Скорее всего, текущий иск связан с повторным возникновением подобной ситуации.