В Ростовской области за 40 миллионов рублей на торги выставили электроподстанцию
В Ростовской области на аукцион выставили электроподстанцию за 40 миллионов рублей. Объявление о торгах появилось на платформе РТС-Тендер.
Компания «Энерготранс» проводит аукцион по продаже непрофильного имущества, в частности, электроподстанции. Вопрос касается объекта «Ясногорская», расположенного в поселке Ясногорка на улице Шахтерской.
Подстанция включает два открытых и одно закрытое распределительные устройства, а передача электроснабжения осуществляется по линиям высокого напряжения. Ее общая площадь составляет 412,7 квадратного метра.
Заявки на участие принимают до 5 ноября 2025 года. Результаты аукциона определят через два дня после завершения приема предложений.
Компания «Энерготранс» работает с 2015 года. Она зарегистрирована как юридическое лицо в городе Шахты Ростовской области. Главным направлением ее деятельности служит транспортировка электроэнергии, а также техническое присоединение к сетям электроснабжения.