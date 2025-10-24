Новости
В Ростовской области за 40 миллионов рублей на торги выставили электроподстанцию

В Ростовской области на аукцион выставили электроподстанцию за 40 миллионов рублей. Объявление о торгах появилось на платформе РТС-Тендер.

Компания «Энерготранс» проводит аукцион по продаже непрофильного имущества, в частности, электроподстанции. Вопрос касается объекта «Ясногорская», расположенного в поселке Ясногорка на улице Шахтерской.

Подстанция включает два открытых и одно закрытое распределительные устройства, а передача электроснабжения осуществляется по линиям высокого напряжения. Ее общая площадь составляет 412,7 квадратного метра.

Заявки на участие принимают до 5 ноября 2025 года. Результаты аукциона определят через два дня после завершения приема предложений.

Компания «Энерготранс» работает с 2015 года. Она зарегистрирована как юридическое лицо в городе Шахты Ростовской области. Главным направлением ее деятельности служит транспортировка электроэнергии, а также техническое присоединение к сетям электроснабжения.
Фото: Энерготранс
