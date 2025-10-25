ГК «Ростов-Дон» победил в выездном матче против «Астраханочки»

Фото: ГК "Ростов-Дон"

Команда ГК «Ростов-Дон» одержала победу со счетом 31:27 над гандболистками «Астраханочки» в матче Суперлиги 2025/26.В первом тайме только на шестой минуте ростовчанки смогли забить гол, счет стал 3:1. К концу первого тайма преимущество было у «Астраханочки» — 18:13.Во втором тайме ростовская команда забила шесть мячей, и счет стал 23:21. За 12 минут до финала Виктория Ковшикова сравняла счет — 23:23.На 51-й минуте «Ростов-Дон» вышел вперед со счетом 24:25. В итоге команда завершила матч со счетом 27:31 в свою пользу.В следующем туре чемпионата команда ГК «Ростов-Дон» примет дома «Луч». Встреча пройдет в «Дворце спорта» 29 октября в 19:00.