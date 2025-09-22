Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону на торги за 14 млн выставили землю и здание регионального Росимущества

На Дону на торги за 14 млн выставили землю и здание регионального Росимущества

В Ростовской области выставлены на аукцион земельный надел и строение, ранее принадлежавшие региональному отделению Росимущества, стоимостью 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление о предстоящих торгах опубликовано на онлайн-платформе "Торги России".

Предметом аукциона является участок земли площадью 19,2 тыс. кв. м. вместе с расположенным на нём зданием, находящиеся в городе Шахты. Начальная стоимость данного лота определена в 14 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционе возможно до 16 октября. Результаты торгов будут объявлены через четыре дня после завершения приема заявок.
Фото: Торги России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.