На Дону на торги за 14 млн выставили землю и здание регионального Росимущества

В Ростовской области выставлены на аукцион земельный надел и строение, ранее принадлежавшие региональному отделению Росимущества, стоимостью 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление о предстоящих торгах опубликовано на онлайн-платформе "Торги России".Предметом аукциона является участок земли площадью 19,2 тыс. кв. м. вместе с расположенным на нём зданием, находящиеся в городе Шахты. Начальная стоимость данного лота определена в 14 миллионов рублей.Подать заявку на участие в аукционе возможно до 16 октября. Результаты торгов будут объявлены через четыре дня после завершения приема заявок.